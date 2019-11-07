В США назвали не имеющее аналогов российское оружие

Среди них американцы особенно отметили межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат», ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковым планирующим блоком, аэробаллистическую ракету «Кинжал» и крылатую ракету «Циркон». Кроме того, журналисты упомянули ядерную торпеду «Посейдон», крылатую ракету «Буревестник» с ядерной энергоустановкой и боевой лазер «Пересвет».

Сообщается, что Newsweek таким образом отреагировала на недавнее заявление президента России о том, что новейшие отечественные системы вооружения нужны только для защиты страны на фоне растущих угроз.

Напомним, в издании Forbes на днях также написали, что корабельная многофункциональная система боевого управления Aegis США вряд ли способна перехватить ракету «Циркон».