В США назвали недостаток российского ракетоносца Ту-160

В National Interest напомнили, что Ту-160 недавно провели 12-часовой плановый полёт над Баренцевым, Норвежским и Северным морями. На отдельных участках маршрута ракетоносцы сопровождали истребители МиГ-31 морской авиации Военно-морского флота (ВМФ) России.

Американские авторы отметили, что 12-часовой полёт подчеркнул выносливость Ту-160, хотя ранее они показывали и более крутые результаты — свыше 25 часов. В National Interest российский ракетоносец сравнили с американским бомбардировщиком Rockwell B-1 Lancer. Несмотря на схожесть, Ту-160 — это всё же, скорее, платформа для вооружений.

Тем не менее, «Белый лебедь» — единственный бомбардировщик советской разработки, который не имеет никакого защитного вооружения. Именно это могло стать причиной того, что самолёт сопровождал истребитель МиГ-31.