В США назвали необходимое количество стратегических бомбардировщиков для «защиты страны»

Как отметили специалисты Института аэрокосмических исследований Митчелла, для реализации этих целей США потребуется не менее 270 стратегических бомбардировщиков. Причём нужны самолёты B-21 Raider. Специалисты объяснили свои подсчёты тем, что только 59 бомбардировщиков могут сразу использоваться для выполнения боевых задач.

По мнению аналитиков, покупка ещё одной сотни B-21 незначительно увеличит общую численность бомбардировщиков (планируется покупка до 175 новых самолётов), поскольку к середине 2030-х годов планируется вывести из эксплуатации самолеты B-1 Lancer и B-2 Spirit. Поэтому авиапарк ВВС США будет насчитывать только 175 бомбардировщиков, в том числе 75 модернизированных B-52.

В связи с этим специалисты считают, что ВВС нельзя выводить из эксплуатации B-1 и B-2, чтобы довести количество бомбардировщиков до заявленных 270 единиц.

«В настоящее время стратегические бомбардировочные силы США насчитывают всего 141 пилотируемую платформу, примерно половина из которых — B-52 Stratofortresses, построенные в 1960-х годах. Это старейшие и наименьшие бомбардировочные силы США с тех пор, как Военно-воздушные силы были созданы как независимая служба в 1947 году», — сказано в статье американского издания 19FortyFive.