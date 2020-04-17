В США назвали неудачную копию российских истребителей Су-33

Мнением поделились эксперты известного американского издания National Interest. Как пишут авторы материала, перевод которого предоставила «Российская газета», китайский палубный истребитель J-15 заметно уступает по характеристикам своему прототипу российскому Су-33. Главная проблема, по словам, эксперта заключается в двигателях.

Сообщается, что прототип Су-33 — опытный советский самолет Т10К-7 — был куплен Китаем в 2001 году. Конструкторы изучили машину и на основе технологий создали J-15. Серийное производство последнего началось в 2013 году.

Автор пишет, что разработанные для J-15 двигатели WS-10 не слишком надёжны и недостаточно мощны. Все эти проблемы уже привели как минимум к четырём авариям J-15.

Кроме того, китайский палубный истребитель не может осуществлять дозаправку в воздухе. А вот для российского Су-33 это не проблема.