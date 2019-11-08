В США назвали новое несокрушимое оружие России

В материале издания Popular Mechanics говорится, что огромные стаи беспилотников будет просто невозможно остановить. Автор текста заявляет, что российский система способна использовать более 100 дронов при атаке. Причём каждый из них может нести взрывное устройство. А все существующие на данный момент системы защиты не смогут сбить весь рой. Максимум 90%.

В материале также сообщается, что «Стае-93» не страшны даже глушилки, поскольку беспилотники автономны и не принимают радиосигнал.

Ранее СМИ упоминали, что каждый дрон в стае способен нести авиабомбу массой 2,5 кг.