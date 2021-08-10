В США назвали один из лучших современных танков

По его словам, боевая машина стала одним из самых успешных экспортных продуктов России. Вероятно, Т-90С — это наиболее коммерчески успешный танк своего времени.

Уточняется, что за последние десятилетия многие характеристики танка улучшились во многом из-за устойчивого спроса со стороны иностранных заказчиков. Впрочем, в вооружённых силах России Т-90 также модернизировался. Версия Т-90А получила более мощный двигатель и лучшую бортовую электронику, а Т-90М — ещё и динамическую защиту «Реликт», более точное орудие, систему управления огнем «Калина» и новейший двигатель В-92С2Ф.

В целом, Т-90 можно назвать одним из лучших современных танков.