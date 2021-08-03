В США назвали один из самых боеспособных российских самолётов

Всё потому, что в штурмовике применялись успешные конструкторские решения. Учитывая относительно небольшие модернизации, самолёт может оставаться востребованным в современных военных конфликтах. Поэтому автор называет его одним из самых боеспособных в составе Воздушно-космических сил (ВКС) России.

В National Interest также кратко рассказали историю и характеристики Су-25. Самолёт приняли на вооружение в начале 1980-х. Он был предназначен для поддержки сухопутных войск. У штурмовика есть мощное вооружение и бронированный корпус. У самолёта имеется по пять точек подвески под каждым крылом. Су-25 даже применяли недавно во время конфликта в Нагорном Карабахе.