В США назвали один из самых странных российских боеприпасов

Речь идёт о боеприпасе калибра 12,7х55 мм. Он — один из самых необычных по крайней мере среди тех, что находятся в активном использовании.

Эксперты издания отметили, что толстый, но короткий корпус патрона идеально подходит для стрельбы тяжёлыми пулями, летящими с малой скоростью. Это делает патроны данного калибра полезными для достижения различных целей.

Например, их можно использовать для поражения противника в современном бронежилете, который невозможно пробить боеприпасами 9х39 мм. Кроме того, патроны 12.7x55мм применяются при стрельбе из крупнокалиберных снайперских винтовок ВССК и штурмовых револьверов РШ-12.