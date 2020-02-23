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В США назвали один из самых странных российских боеприпасов
Короткий и толстый патрон хорошо подходит для тяжёлых пуль
Американское издание The National Interest назвало один из самых странных российских боеприпасов. При этом он же обладает «экстремальной» останавливающей силой.
Речь идёт о боеприпасе калибра 12,7х55 мм. Он — один из самых необычных по крайней мере среди тех, что находятся в активном использовании.
Эксперты издания отметили, что толстый, но короткий корпус патрона идеально подходит для стрельбы тяжёлыми пулями, летящими с малой скоростью. Это делает патроны данного калибра полезными для достижения различных целей.
Например, их можно использовать для поражения противника в современном бронежилете, который невозможно пробить боеприпасами 9х39 мм. Кроме того, патроны 12.7x55мм применяются при стрельбе из крупнокалиберных снайперских винтовок ВССК и штурмовых револьверов РШ-12.