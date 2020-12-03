В США назвали «оруженосца» истребителя Су-57

«Российская газета» напоминает, что испытания прошли 2 декабря на полигоне Ашулук. Беспилотник проверяли в качестве перехватчика. Его вооружили имитаторами ракет класса «воздух-воздух» с радиолокационной системой самонаведения.

В США считают, что эти испытания могут стать важным шагом для России. В будущем беспилотник могут вооружить настоящими ракетами, например, семейства Р-73 и Р-74М. Ещё сейчас идут работы над ракетой К-74М2, которая создана специально для внутренних отсеков истребителя Су- 57. Её могли бы перевозить на «Охотнике».

Испытания также дали возможность оценить взаимосвязь авионики беспилотника с системами наведения ракет и самолётом Су-57. Это является свидетельством того, что Россия планирует использовать беспилотник как ведомый для истребителя. Способность «Охотника» самостоятельно нести ракеты позволит ему стать «оруженосцем» для Су-57.