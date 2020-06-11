Наука и технологии
Сегодня 19:46
В США назвали оружие, способное противостоять российской ядерной торпеде «Посейдон»
Но и тут есть нюанс
В 2018 году президент России Владимир Путин сообщил о разработке подводных беспилотных аппаратов «Посейдон» для доставки ядерных боеприпасов к берегам вероятного противника. На днях же в США назвали оружие, способное противостоять этой российской ядерной торпеде.
Как пишут авторы американского издания Forbes, против «Посейдона» могут выступить либо американская торпеда Mk 48 Advanced Capability (ADCAP), либо британская Spearfish. Однако помешать им догнать российский аппарат могут углы и дальности «Посейдона». Скорость и глубина погружения торпеды делают её практически неуязвимой. То есть Западу в любом случае нужно более быстрое оружие, способное глубже погружаться и имеющее большую дальность.
Также в Forbes отметили, что «Посейдон» представляет угрозу для прибрежных городов США, а именно, Нью-Йорка и Лос-Анджелеса.