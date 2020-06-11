В США назвали оружие, способное противостоять российской ядерной торпеде «Посейдон»

Как пишут авторы американского издания Forbes, против «Посейдона» могут выступить либо американская торпеда Mk 48 Advanced Capability (ADCAP), либо британская Spearfish. Однако помешать им догнать российский аппарат могут углы и дальности «Посейдона». Скорость и глубина погружения торпеды делают её практически неуязвимой. То есть Западу в любом случае нужно более быстрое оружие, способное глубже погружаться и имеющее большую дальность.

Также в Forbes отметили, что «Посейдон» представляет угрозу для прибрежных городов США, а именно, Нью-Йорка и Лос-Анджелеса.