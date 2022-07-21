В США назвали отличия южнокорейских истребителей KF-21 от российских МиГ-35

Как отмечает издание, модернизация KF-21 будет идти “по спирали”. К 2032 году планируется произвести 120 самолетов версии Block 1. Заявлено наличие радара с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) и датчика инфракрасного поиска и отслеживания воздушных целей.

В Block 2 варианте, работы над которым уже ведутся, истребитель KF-21 получит усиление стелс-характеристик и новые ракеты.