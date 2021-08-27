В США назвали плохой новостью вооружение России гиперзвуковыми ракетами

Обозреватель National Interest и вовсе назвал это плохой новостью. Он пояснил, что контракт вручили генеральному директору Научно-производственного объединения машиностроения Александру Леонову. Тот заявил, что оружие поставят в 2025 году.

Остаётся неизвестным, какие российские суда будут оснащаться «Цирконами». Ранее сообщалось только, что первым штатным носителем ракеты может стать фрегат проекта 22350. Американский обозреватель считает, что в итоге «Цирконами» оснастят множество кораблей флота, и даже субмарины.

Эксперт рассказал, что ракета сможет противодействовать эффективной работе авианосных групп ВМС США. Специалисты отметили, что скорость и сила гиперзвукового оружия «настолько велики, что оно может нанести урон просто ударом, даже не нуждаясь во взрывчатом веществе».