В США назвали преимущества российских электрических торпед

Перевод американского материала предоставило издание «ПолитРоссия». Автор публикации рассказал, что электрические конструкции проще в изготовлении и в обслуживании. Их безопаснее эксплуатировать, чем изделия, использующие двигательную установку с химическим питанием.

Американский автор, заявляя о получении Россией электрических торпед, ссылается на слова генерального директора российской корпорации тактических ракет (КТРВ). Он сообщил, что новое оружие превосходит западные аналоги по бесшумности, дальности, глубине погружения и расстоянию, на котором система самонаведения может обнаруживать цель.

«ПолитРоссия» предполагает, что гендиректор КТРВ имел в виду ТЭ-2. Это многоцелевая электрическая дистанционно управляемая самонаводящаяся торпеда. Оружие может уничтожать подлодки и надводные суда, а также стационарные надводные цели. Также не исключено, что гендиректор КТРВ говорил об УЭТ-1.

Ещё один плюс электрических торпед заключается в быстром наборе скорости.