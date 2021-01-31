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В США назвали преимущества российских электрических торпед

Их выпускает КТРВ
Американское издание The Drive заявило, что Россия впервые со времён холодной войны получит новые электрические торпеды. Автор назвал их преимущества.

Перевод американского материала предоставило издание «ПолитРоссия». Автор публикации рассказал, что электрические конструкции проще в изготовлении и в обслуживании. Их безопаснее эксплуатировать, чем изделия, использующие двигательную установку с химическим питанием.

Американский автор, заявляя о получении Россией электрических торпед, ссылается на слова генерального директора российской корпорации тактических ракет (КТРВ). Он сообщил, что новое оружие превосходит западные аналоги по бесшумности, дальности, глубине погружения и расстоянию, на котором система самонаведения может обнаруживать цель.

«ПолитРоссия» предполагает, что гендиректор КТРВ имел в виду ТЭ-2. Это многоцелевая электрическая дистанционно управляемая самонаводящаяся торпеда. Оружие может уничтожать подлодки и надводные суда, а также стационарные надводные цели. Также не исключено, что гендиректор КТРВ говорил об УЭТ-1.

Ещё один плюс электрических торпед заключается в быстром наборе скорости.