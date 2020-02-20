В США назвали преимущества российского истребителя Су-35 над американским

Оба истребителя — Су-35 и F-15EX — участвуют в тендере на поставку Военно-воздушным силам Индии. Эксперты считают, что у этих самолётов есть шансы на победу, а у российского их больше из-за нескольких преимуществ.

Так Су-35 оснащён более мощным радаром — «Ирбис-Э», способным обнаруживать большинство самолётов на расстоянии более 400 километров, а также одновременно отслеживать до 30 воздушных целей и поражать до восьми целей. Помимо этого, Су-35 меньше F-15EX в поперечном сечении, благодаря чему более незаметен.

Также российский истребитель имеет более современное вооружение, в том числе гиперзвуковые ракеты Р-37М с дальностью полёта до 400 километров. Су-35 ещё и получает преимущества перед F-15EX на дальних дистанциях, так как имеет менее массивную конструкцию.