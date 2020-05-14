В США назвали преимущества российского подводного ракетоносца «Князь Владимир»

Материал о российской атомной подводной лодке опубликовали в американском издании The Drive. Отмечается, что на вооружении российского флота уже есть три стратегических субмарины типа «Борей». Они оснащены водомётами вместо винтов, благодаря чему снижается их заметность для гидролокатора. Кроме того, подлодки могут маневрировать на малых скоростях с помощью выдвижных подруливающих устройств. Они же позволяют ракетоносцам оставаться очень тихими. Подлодки проекта «Борей» вооружены 16 баллистическими ракетами «Булава».

«Князь Владимир» же не просто ракетоносец типа «Борей» — он первым построен по усовершенствованному проекту «Борей-А». У него улучшены гидродинамические и акустические характеристики. Также новая подлодка имеет усовершенствованные гидролокаторы, системы связи и управления оружием.