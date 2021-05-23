В США назвали преимущества российского стратегического бомбардировщика Ту-95МС

Кратко материал пересказала «Лента.ру». Отмечается, что Ту-95 — уже старая модель. Кроме того, она является единственным в мире винтовым бомбардировщиком, который по-прежнему используется армией.

Несмотря на то, что конструкция бомбардировщика была разработана ещё в 1950-е годы, чуть позже в 1981 году СССР перевыпустил данную модель. В итоге Ту-95 оказались даже новее американских аналогов. Также в ходе модернизации самолёт получил возможность переносить новейшие крылатые ракеты Х-101. Это сделало его ключевым элементом авиационной составляющей ядерной триады России.

Стоит отметить, что экипажи Дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Чёрного и Балтийского морей и Тихого океана.