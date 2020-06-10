В США назвали причину размещения Россией С-400 в Калининграде

Перевод материала американского издания National Interest предоставила «Российская газета». Автор текста отметил, что С-400 очень востребован на мировом рынке вооружений. Среди его преимуществ широкий диапазон используемых ракет.

В National Interest напомнили, что размещение в 2016 году в Калининграде «Триумфов» и «Искандеров» было ответной мерой на расширение противоракетного щита США в Восточной Европе.

По мнению автора материала, новым же дивизионом Россия отвечает на контракт о покупке Польшей систем Patriot стоимостью $4,75 млрд. Помимо этого, усиление Балтийского флота С-400 может принести стране определённые тактические преимущества.