В США назвали причины создания беспилотной версии танка «Армата»

Перевод материала опубликовало издание «Лента.ру». В США упомянули сообщение «Уралвагонзавода», согласно которому танк Т-14 прошёл испытания в беспилотном режиме. Автор National Interest отметил, что слухи о создании полностью автоматизированной «Арматы» ходили и раньше. Также эксперт похвалил новаторские характеристики машины — автономную башню со 125-миллиметровой пушкой 2А82-1М и автоматизированным обслуживанием.

Помимо этого в National Interest оценили то, что «Армата» способен развивать скорость до 90 километров в час при массе в 48 тонн. Это делает танк более мобильным, чем американский M1 «Абрамс».

Автор материала предположил, что Россия создаёт беспилотное оружие либо из-за дефицита кадров в российской армии, либо из желания уберечь солдат в будущих военных конфликтах.