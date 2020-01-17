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В США назвали проблемы новейших российских танков
Их никак не могут начать поставлять в войска
Американские СМИ написали, что Россия задерживает поставки танков Т-14 и боевой машины пехоты (БМП) Т-15, созданных на базе платформы «Армата», в войска из-за ряда проблем с ними.
«Военные аналитики указывают на проблемы с силовой установкой, трансмиссией и прицельным комплексом Т-14 наряду с другими как на причину очередных задержек», — пишут журналисты.
В материале также приводится недавнее высказывание главы «Ростеха» о том, что поставки бронетехники на основе «Арматы» в российскую армию пока не начались. Он же в ноябре 2019 года заявлял, что первая опытная партия T-14 поступит в войска в конце 2019 — начале 2020. По его словам, подготовка производственных мощностей для выпуска техники почти завершилась.
В США впрочем сомневаются, что российские войска получат 132 машины Т-14 и Т-15 до начала 2022 года.