В США назвали проблемы новейших российских танков

«Военные аналитики указывают на проблемы с силовой установкой, трансмиссией и прицельным комплексом Т-14 наряду с другими как на причину очередных задержек», — пишут журналисты.

В материале также приводится недавнее высказывание главы «Ростеха» о том, что поставки бронетехники на основе «Арматы» в российскую армию пока не начались. Он же в ноябре 2019 года заявлял, что первая опытная партия T-14 поступит в войска в конце 2019 — начале 2020. По его словам, подготовка производственных мощностей для выпуска техники почти завершилась.

В США впрочем сомневаются, что российские войска получат 132 машины Т-14 и Т-15 до начала 2022 года.