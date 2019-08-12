В США назвали пять самых опасных военных самолётов России

В топ-5 внесли многоцелевой истребитель Су-27. В список его вооружений входят несколько ракет класса «земля-воздух». Ещё один истребитель МиГ-29 — один из самых маневренных аппаратов. Как пишет «Военное обозрение», ссылаясь на National Interest, по характеристикам он превосходит аналогичный F-16. МиГ-29 оснащён ракетами Р-60 для ближнего боя и снарядами «воздух-земля».

Также американцы упомянули истребители Су-35 и Су-57. Первый имеет высокую скорость полёта и маневренность, большой радиус применения, а также хорошие показатели скрытности. Последние обеспечивает использовании покрытия из радиопоглощающих материалов. Су-57 же — продвинутая версия Су-35.

Одним из самых опасных российских военных самолётов американцы признали бомбардировщик Ту-160. Пишут, что он превосходит машины США в скорости и дальности полёта. Кроме того, аппарат способен нести ядерные боеголовки.