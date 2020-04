В США назвали российский автомат, от которого не спастись под водой

Американское издание National Interest выпустило материал об автомате с подзаголовком «Water won't save you from this Russian weapon» («Вода не спасёт вас от этого российского оружия»). Речь идёт об автомате двухсреднем специальном (АДС). Он был разработан в 2007 году для замены автомата подводного специального (АПС) и АК74М. На вооружение новинку приняли в 2013 году.

АДС выполнен по компоновке булл-пап. Это значит, что спусковой крючок в автомате расположен перед магазином и ударным механизмом. Благодаря этому оружие получается компактным: длина составляет менее 27 дюймов. При этом у него есть полноценный 16-дюймовый ствол.

Автомат создан под патрон стандартного калибра 5,45x39 мм, однако при использовании под водой применяются специальные патроны ПСП с удлинённой пулей особой формы. Она минимизирует сопротивление воды. Сообщается, что АДС способен поражать подводные цели на расстоянии до 25 метров и на глубине 4-6 метров.