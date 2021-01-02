В США назвали российский истребитель для завоевания господства в воздухе

Перевод материала предоставило «Военное обозрение». В National Interest считают, что Су-35 не отстаёт от западных истребителей четвёртого поколения, хоть и уступает самолётам пятого поколения.

Эксперт заявил, что Су-35 будет основным самолётом России для завоевания превосходства в воздухе до тех пор, пока в войска не поступит значительное количество серийных истребителей пятого поколения Су-57.

В National Interest отметили, что Су-35 — грозный противник для F-15, Eurofighter и Rafale. А вот F-22 и F-35 он уступает. Эксперт добавил, что несмотря на все достоинства российского самолёта, ему может не хватать технологий малозаметности.