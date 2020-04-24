В США оценили российский «летающий танк»

Речь идёт о российском ударном вертолёте Ка-50, который также называют «Чёрной акулой». В The National Interest отмечают, что машина не только хорошо вооружена и бронирована, наподобие танка, но и очень манёвренна.

Дело в том, что, как пишет издание, вместо основного и хвостового винтов Ка-50 оснащён двумя основными винтами. Они вращаются в противоположных направлениях. Это и делает машину манёвреннее.

Также к положительным моментам в издании относят то, что Ка-50, один из немногих, имеет систему катапультирования пилота. Когда она срабатывает, отстреливаются лопасти винтов и верхняя часть фонаря кабины.

Сообщается, что «Чёрная акула» способна нести различные ракеты класса «воздух-поверхность». Также у вертолёта есть 30-миллиметровая пушка. А вот от нападения машину защищает серьёзная броня. Отмечается, что фонарь может выдержать попадание 12,7-миллиметровых боеприпасов, а кабина — обстрел из 23-миллиметрового оружия. Лопасти винта тоже защищены.