В США назвали российское оружие-«кошмар» для американцев

Речь идёт о гиперзвуковых противокорабельных ракетах. Поводом обсуждать их стал первый запуск «Циркона» с фрегата «Адмирал Горшков». В декабре же прошлого года глава Объединённой судостроительной корпорации заявил, что все российские военные корабли смогут применять гиперзвуковое вооружение.

Напомним, что дальность действия ракеты «Циркон» составляет тысячу километров, а скорость полёта — восемь-девять Махов.

В National Interest отметили серьёзность угрозы. В издании также привели опасения Великобритании о том, что противоракетная оборона новых авианосцев страны не сможет остановить российские «Цирконы».

Кроме того, журналист проиллюстрировал опасения примером. По его словам, вооружение «Цирконом»в теории позволит «500-тонному ракетному катеру класса «Тарантул» потопить большой американский крейсер или даже авианосец».