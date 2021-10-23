В США назвали российскую «проблему для НАТО»

Американский автор также указал, что С-70 — один из самых продвинутых дронов в мире. Этот аппарат должен быть незаметным для средств обнаружения врага благодаря своей форме.

Отмечается, что одна из наиболее интересных особенностей С-70 — это его способность быть ведомым у истребителя Су-57. Самолёт сейчас модернизируется для связи и взаимодействия с «Охотником». Дрон-невидимка также может служить в качестве разведывательного беспилотника и давать информацию о целеуказании Су-57.

Автор отметил, что концепция «ведомого» вносит новую черту в воздушный бой для русских. «"Охотник" — настоящий зверь, если его спецификации точны и если он сможет успешно завершить все свои испытания в ближайшие годы», — добавил автор.