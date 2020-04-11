В США назвали российскую «убийцу субмарин»

Материал под заголовком «Is Russia Building a Secret 'Hunter-Killer' Nuclear Attack Submarine?» («Строит ли Россия секретную атомную подлодку-”убийцу субмарин”») вышел в известном американском издании National Interest.

Речь идёт об атомной подлодке пятого поколения проекта 545 под шифром «Лайка». Журналисты взялись рассуждать о ней из-за российского телесюжета о модели новой субмарины неизвестного типа. Зарубежные эксперты считают, что Россия может намеренно «дразнить» западных аналитиков, не выдавая много информации о подлодках.

При этом «Лайку» называют ответом американской субмарине «Вирджиния». Водоизмещение новинки составит 11 340 тонн, подводная лодка сможет погружаться на глубину 600 метров.

Кроме того, «Лайка» получит универсальный арсенал с высокоскоростными торпедами «Хищник», самонаводящимися торпедами УСЭТ-80 и противолодочными минно-торпедными комплексами МТПК-1.

Автор публикации отмечает, что строительство «Лайки» вряд ли начнётся до 2023 года.