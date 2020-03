В США назвали самую смертоносную снайперскую винтовку в России

Об оружии рассуждали в американском издании The National Interest. В нём вышел материал с заголовком: «Встречайте Orsis Т-5000: самую смертоносную русскую снайперскую винтовку, о которой вы никогда не слышали» («Meet the Orsis T-5000: The Deadliest Russian Sniper Rifle You’ve Never Heard of»).

Автор материала рассказал, что в настоящее время это фирменное оружие российских снайперов. Существует несколько версий винтовки под различные калибры: .308 Winchester, .300 Winchester Magnum и .338 Lapua Magnum и другие. И все они отличаются точностью при стрельбе на большие расстояния.

Помимо подавления сил противника, снайперские команды с помощью Orsis Т-5000 могут даже направлять движения вражеских войск по определённым каналам. Так их можно привести в засаду.