В США назвали самую тихую подлодку России

Об этом пишет известное американское издание The National Interest. По словам автора материала, подлодки класса «Лада» относятся к самым тихим в мире. Дело в том, что корпус подводных лодок лишён различных выпуклостей, отверстий, углублений, которые могут вызвать турбулентность в воде и создавать шум. Корпус класса «Лада» выглядит гладким.

Также авторы The National Interest назвали революционным двигатель, который могут получить подлодки данного класса. Для выработки электричества будут использовать химическую реакцию. Такие двигатели тише, чем двигатели обычных дизель-электрических подлодок.

В материале сделали предположение, что «Лада» будут даже менее шумными, чем атомные субмарины. У последних уровень шума окажется выше из-за системы охлаждения реактора.