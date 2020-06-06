В США назвали самые секретные российские подлодки

Перевод материала Forbes предоставила «Лента.ру». Американские журналисты к списку самых секретных причислили атомные подводные лодки (АПЛ) «Хабаровск» проекта 09851 и «Белгород» проекта 09852.

«Белгород» пока единственный представитель проекта 09852 и носитель беспилотных подводных аппаратов типа «Посейдон». Она была спущена на воду в апреле 2019 года, в состав флота подлодка должна войти в конце 2020 года.

А что касается «Хабаровска», то спуск на воду этой субмарины ожидается в июне. При этом АПЛ тоже должна будут нести ядерные торпеды «Посейдон».

В Forbes также отметили, что Россия, в отличие от США, строит шесть типов подлодок, что является «величайшей модернизацией со времён холодной войны».