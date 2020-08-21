В США назвали самый мощный военный корабль в мире

Речь идёт о крейсере «Адмирал Нахимов» проекта 11442М «Орлан». Точнее, об его модернизированной версии. Американцы уверены, что после работы по улучшению «Нахимов» станет самым мощным надводным неавианесущим военным кораблём в мире.

В Forbes отметили, что модернизация крейсера практически завершена. Авторы материала сравнили «Нахимова» по размерам с американскими линейными кораблями типа Iowa. Отмечается, что российский корабль превосходит их по концепции и вооружению». Американцы отметили датчики и новейшее вооружение крейсера.

В материале сообщили, что сейчас Военно-морской флот (ВМФ) России имеет два крейсера проекта 11442М «Орлан» — «Пётр Великий» и «Адмирал Нахимов».