В США назвали самый переоценённый российско-советский танк

Автор заявил, что танк Т-80 представляет собой яркий пример того, как тяжелобронированная техника может скрывать серьёзные недостатки. Когда-то военное командование считало Т-80 высококлассной машиной, но эти танки понесли большие потери в боях во время первой чеченской войны.

Отмечается, что помимо проблем с конструкцией у Т-80 были и другие недостатки: машина была слишком дорогой и потребляла слишком много горючего. В основном же бедой танка был двигатель. Даже у Т-80У новая силовая установка ГТД-1250 потребляла слишком много топлива и была сложна в обслуживании.

Помимо этого, автомат заряжания Т-80 «Корзина» имел роковой изъян в конструкции. Ещё один недостаток был связан с минимальными углами вертикального возвышения и склонения орудия. Так, во время чеченских событий из танка нельзя было выстрелить по повстанцам, которые вели огонь с верхних этажей зданий или из подвалов.