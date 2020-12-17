В США назвали секрет успеха российского комплекса С-400

В National Interest считают, что С-400 — универсальная и эффективная система. Она останется «надёжным стражем неба ещё десятилетия». Этот комплекс начал поступать на вооружение в 2007 году. У него есть четыре типа ракет для работы на дистанциях от 40 до 400 километров. «Триумф» может работать в условиях радиоэлектронного противодействия и отслеживать стелс-самолёты. Один дивизион С-400 может одновременно обстреливать 80 целей. Важно то, что комплекс способен обмениваться информацией со старыми системами ПВО.

Сейчас у России есть 25 полков С-400. Несмотря на то, что скоро нанётся поставка новой системы С-500, «Триумфы» будут служить ещё много лет.