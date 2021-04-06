В США назвали секретную замену танку «Армата»

Перевод материала предоставила «Лента.ру». Авторы назвали «Армату» проблемной, утверждается, что проект сталкивается с финансовыми и технологическими трудностями. А вот «компромиссный» «Бурлак» обладает сходными с Т-14 характеристиками, но обходится дешевле.

Сообщается, что более десяти лет назад оба проекта танков конкурировали между собой. В итоге выбрали «более изящную» Т-14 «Армату».

Недавно в сети появились снимки российского танка Т-80 с унифицированным боевым отделением «Бурлак». Поэтому Popular Mechanics и выпустили материал на тему.

Ранее СМИ писали, что Т-80 с «Бурлаком» и сейчас ни в чём не уступает лучшим зарубежным аналогам.