В США назвали секреты российского лазерного комплекса «Пересвет»

Кратко о выводах американского аналитика пишет «Российская газета». Автор материала заметил, что операторы «Пересвета» прошли обучение в Военно-космической академии имени А.Ф.Можайского в Санкт-Петербурге, а это, по его мнению, указывает на возможную космическую роль системы.

Аналитик также упомянул об укрытии для комплекса с раздвижным тентом, установленным на рельсах, которое мелькало в рекламном ролике Минобороны России. Кроме того, автор изучил спутниковые снимки в Google Earth и обнаружил, что эти укрытия расположены на базах ракетных войск стратегического назначения (РВСН), где размещены подвижные комплексы межконтинентальных баллистических ракет.

Из этого аналитик сделал вывод, что «Пересвет» был разработан для повреждения оптических систем аппаратов, пытающихся атаковать или обнаруживать мобильные межконтинентальные баллистические ракеты. А к таким аппаратам могут относиться и спутники.

В итоге американец заключил, что Россия наращивает потенциал противокосмической обороны, не имеющий аналогов в мире.