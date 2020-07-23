В США назвали способ повысить эффективность российских истребителей Су

Журналисты рассуждали об универсальном двигателе для самолётов, который разрабатывают в Уфе. В его основе лежит двигатель для Су-35. Авторы материала, перевод которого предоставила «Российская газета», считают, что конструкторы уделят первостепенное внимание упрощению обслуживания и увеличению срока службы двигателя.

В США думают, что оснащение Су-27 и Су-30 универсальными силовыми установками и сократит эксплуатационные расходы, и улучшит их боевые характеристики. В частности, могут увеличиться дальность, скорость и маневрённость.

Стоит отметить, что ранее сам директор Уфимского моторостроительного производственного объединения говорил, что универсальный двигатель можно будет установить на истребители Су-27, Су-30 и Су-35.