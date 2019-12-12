В США назвали страны с лучшими флотами

Неудивительно, что первое место, по версии американского ресурса, занял флот США. Журналисты отметили, что он имеет самое большое количество кораблей, а также огромный охват. Американский военно-морской флот регулярно работает и в Тихом, и в Атлантическом, и в Индийском океанах, а также в Средиземном море, Персидском заливе и на Африканском Роге.

По информации журналистов, в распоряжении Военно-морских сил (ВМС) США имеются 288 кораблей, среди которых есть 10 авианосцев, 62 эсминца и 17 фрегатов.

На второе место National Interest поместил флот Китая. Тот за последние 25 лет стал значительно лучше. У китайских военных сейчас есть 25 эсминцев, 42 фрегата, три десантных корабля.

Третье место журналисты отдали России. Военно-морские силы страны имеют и наследие от СССР, и регулярно получают новую технику. National Interest насчитал у российского флота 79 крупных кораблей, в том числе 13 эсминцев, один авианосец, пять крейсеров и 52 подлодки.

На четвёртом месте списка расположилась Великобритания, а на пятом — Япония.