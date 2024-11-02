В США назвали строящийся российский ПАК ДА «пустой угрозой»

По мнению Касса, Россия не сможет ни догнать, ни тем более сделать, что-то более серьёзное, чем США: в случае успеха ПАК ДА, Россия «станет всего лишь второй страной, когда-либо использовавшей бомбардировщик-невидимку (после американцев)».

Касс считает, что США так и останутся первой державой, создавшей лучшие в мире стратегические стелс-бомбардировщики B-2 Spirit и B-21 Raider, а Россия не сможет соответствовать заложенным в эти самолёты технологиям. Касс несколько раз подчёркивает в материале, что конструкторы летающего крыла с дозвуковой скоростью, которое является сутью ПАК ДА, не смогут скопировать «что-то на уровне американских технологий».

При этом автор уважительно отзывается о советской авиации и хвалит, в частности, «Су» и «МиГ», которые «заслужили международное уважение благодаря выпуску (часто) эффективных истребителей».

«У России действительно есть достойная уважения история достижений в аэрокосмической сфере. В конце концов, Россия первой вышла в космос. А марки "Су" и "МиГ" заслужили международное уважение благодаря выпуску (часто) эффективных истребителей. Но создание малозаметного бомбардировщика с крылом изменяемой стреловидности, способного нести большое количество боеприпасов и уклоняться от обнаружения радарами, — непростая задача. Есть причина, по которой американцы — единственная страна, которой на сегодняшний день удалось совершить этот инженерный подвиг. Ожидается, что Россия будет следующей. Но о PAK DA или возможностях этого самолёта известно немного», — отметил обозреватель.