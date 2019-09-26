В США назвали свои лучшие боевые самолёты всех времён

В первую очередь авторы материала упоминают истребитель P-51 Mustang. Он был создан в годы Второй мировой войны. «Мустанг» мог сопровождать бомбардировщики для нанесения ударов по Берлину. Он был быстрым и манёвренным, и The National Interest предполагает, что без данных самолётов война могла бы затянуться.

Журналисты вспоминают ещё один истребитель времён Второй мировой — F-4U Corsair. Сначала его хотели сделать палубным, но он оказался настолько быстрым, что просто не смог приземляться на корабли. Стоит отметить, что «Корсары» во время войны имели один из самых низких коэффициентов отношения сбитых самолётов к потерянным — 1,32.

Следующий истребитель уже послевоенный. Это F-86 Sabre. Он стал известен в ходе Корейской войны 1950х годов. Кроме того, его называли единственным серьёзным соперником советского истребителя МиГ-15.

Далее авторы материала упоминают F-4 Phantom, который хоть и не был лучшим технически, но оставался мощным, крепким и универсальным. В конце концов The National Interest называет F-15 Eagle, детище Холодной войны. По словам автора материала, самолёт был «демонстрацией того, что может достичь Америка, когда полностью вкладывается в создание настоящего боевого аппарат».