В США назвали танк, который невозможно остановить

По словам экспертов, в боевой машине гармонично сочетаются широкие ударные возможности, мощная защита и высокие технологии. Авторы пишут, что «Армата» — тот проект, который Россия довела до результата, несмотря на проблемы с финансированием. Машина, как утверждается, получилась революционной. Может похвастаться безлюдной башней, эшелонированной защитой и мощным вооружением.

Что касается вооружения, то у «Арматы» есть 125-мм гладкоствольная пушка 2А82-1М с автоматическим заряжанием и боекомплектов в 45 снарядов. Орудие также может стрелять ракетами с лазерным наведением. На танк можно установить и более мощную, 152-мм пушку 2А83. У «Арматы» хороша броня, а также имеются широкоугольные видеокамеры по периметру для широкого обзора.

Отмечается и наличие туалета внутри Т-14.