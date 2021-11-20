В США назвали уничтожитель российского танка Т-72

Наука и технологии
Сегодня в 15:54
1 мин.
В США назвали уничтожитель российского танка Т-72И в чём его превосходство
Американское издание Popular Mechanics выпустило материал об основном боевом танке США M1 Abrams. Его назвали мировым королём среди танков.
Авторы пишут, что американские танки во время войны в Персидском заливе уничтожили более тысячи иракских танков, в том числе Т-72 советской постройки. По мнению экспертов, M1 Abrams превосходит Т-72 благодаря снарядам M829, которые могут пробивать броню российских машин. Именно поэтому авторы назвали американский танк идеальным уничтожителем Т-72.
При этом эксперты не исключают, что Т-14 «Армата» и китайский Type 99A могут побороться против M1 Abrams. У первых есть 125-миллиметровые пушки, способные стрелять противотанковыми ракетами на большую дальность. Кроме того, эти машины быстрые.
Источник: Лента.ру