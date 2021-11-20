В США назвали уничтожитель российского танка Т-72

Авторы пишут, что американские танки во время войны в Персидском заливе уничтожили более тысячи иракских танков, в том числе Т-72 советской постройки. По мнению экспертов, M1 Abrams превосходит Т-72 благодаря снарядам M829, которые могут пробивать броню российских машин. Именно поэтому авторы назвали американский танк идеальным уничтожителем Т-72.

При этом эксперты не исключают, что Т-14 «Армата» и китайский Type 99A могут побороться против M1 Abrams. У первых есть 125-миллиметровые пушки, способные стрелять противотанковыми ракетами на большую дальность. Кроме того, эти машины быстрые.