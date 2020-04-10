В США назвали «визитную карточку» России среди военной техники

Об этом говорится в материале известного американского издания The National Interest. Автор текста утверждает, что российские мобильные ракетные комплексы имеют преимущества перед ракетными комплексами шахтного базирования. Правда, защищены они хуже.

Автор материала подробно рассказывает о нескольких таких системах. Первая — советский тактический ракетный комплекс дивизионного звена «Точка». Ракеты для него могут иметь различные типы боеголовок, в том числе ядерные. Пусковую установку ставят на автомобильное амфибийное шасси, поэтому система очень мобильна. Подготовка к пуску же занимает 16 минут.

Второй комплекс — «Искандер». Он имеет увеличенные радиус действия и боеголовку. Кроме того, система точна и обладает лучшей защитой, чем её предшественники. Также в материале упоминаются ракеты «Яхонт» («Оникс»).