В США не нашли замену старым военным крейсерам

Против выступает представитель штата в Конгрессе Элейн Лурия, которая ранее служила на флоте в качестве старшего офицера. Она рассказала, что крейсеры являются основными носителями управляемых ракет класса «корабль-воздух» Sea Sparrow. По мнению конгрессмена, корабли обладают огромным ударным потенциалом в виде 120 пусковых установок для ракет Tomahawk.

Лурия утверждает, что заменить крейсеры типа «Тикондерога» нечем в ближайшие пять лет. Она отметила, что нет смысла выводить корабли из эксплуатации, если есть цель добраться до цифры в 355 единиц. По мнению Лурии, нужно более равномерно распределять средства между старыми и новыми единицами флота.