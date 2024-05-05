В США не смогли договориться об использовании распознавания лиц в аэропортах

Сенаторы утверждают, что перед дальнейшим развертыванием программы необходимо обеспечить надзор со стороны Конгресса. В письме к руководству Сената они попросили включить ограничения на использование TSA технологии распознавания лиц в законопроект о возобновлении деятельности Федерального управления гражданской авиации. «Эта технология представляет собой значительную угрозу для нашей частной жизни и гражданских свобод», — говорится в письме, они выступают за прекращение ее разработки.

Однако TSA утверждает, что распознавание лиц «повышает безопасность, эффективность и удобство для пассажиров». В своем заявлении агентство утверждает, что технология «доказала свою эффективность» и планируется к внедрению во всех 430 аэропортах по всей стране.

В настоящее время система распознавания лиц работает в 84 аэропортах США.