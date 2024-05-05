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Наука и технологии
Опубликовано 05 мая 2024, 10:30
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В США не смогли договориться об использовании распознавания лиц в аэропортах

Некоторые сенаторы против
Двухпартийная оппозиция выступает против использования Управлением транспортной безопасности США (TSA) технологии распознавания лиц на контрольно-пропускных пунктах в аэропортах. Возглавляемая сенаторами Джеффом Меркли, Джоном Кеннеди и Роджером Маршаллом, группа из 14 законодателей требует ограничить программу, ссылаясь на проблемы конфиденциальности.
В США не смогли договориться об использовании распознавания лиц в аэропортах
© Ferra

Сенаторы утверждают, что перед дальнейшим развертыванием программы необходимо обеспечить надзор со стороны Конгресса. В письме к руководству Сената они попросили включить ограничения на использование TSA технологии распознавания лиц в законопроект о возобновлении деятельности Федерального управления гражданской авиации. «Эта технология представляет собой значительную угрозу для нашей частной жизни и гражданских свобод», — говорится в письме, они выступают за прекращение ее разработки.

Однако TSA утверждает, что распознавание лиц «повышает безопасность, эффективность и удобство для пассажиров». В своем заявлении агентство утверждает, что технология «доказала свою эффективность» и планируется к внедрению во всех 430 аэропортах по всей стране.

В настоящее время система распознавания лиц работает в 84 аэропортах США.