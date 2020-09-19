В США не сочли российское гиперзвуковое оружие серьёзной угрозой

Перевод материала предоставила «Лента.ру». Автор National Interest считает, что разработка подобного вооружения вряд ли даст соперникам США значительное преимущество. Поэтому Вашингтон не будет расценивать такие комплексы как «Авангард» реальной опасностью для безопасности государства.

Тем не менее, автор National Interest упомянул, что в США идёт разработка разработка оружия, которое можно считать средством сдерживания «Авангарда» и других подобных комплексов.

Стоит отметить, что сегодня президент России Владимир Путин сравнил постановку на боевое дежурство комплекса «Авангард» с реализацией ядерного проекта в СССР. Постановка на дежурство, кстати, прошла в декабре 2019 года.