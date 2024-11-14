Артур Шубарт был признан виновным в незаконном ввозе частей овцы марко-поло из Кыргызстана, а позже клонировал овцу MMK для программы гибридного разведения. Семя клонированной овцы использовалось для осеменения, а потомство, содержащее ценную генетику, продавалось людям, занимающимся охотой на крупную дичь.

Этот случай вызвал новые вопросы о браконьерстве, технологиях клонирования и способности действующих законов успевать за инновациями. Действия Шубарта стали только вторым известным случаем преследования за клонирование животных в США. Экологи особенно обеспокоены тем, что гибриды могут попасть в дикую природу, где они могут угрожать местным видам.

Хотя MMK теперь находится в зоопарке, судьба гибридных овец остается неопределенной. Несколько человек, вовлеченных в дело, согласились на карантин клонированных овец и дальнейшие расследования.