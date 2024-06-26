В США обеспокоились «аппетитами» ИИ на электроэнергию

Хотя модели ИИ действительно потребляют значительное количество энергии, важно отличать энергопотребление ИИ от более широкого потребления центрами обработки данных, которые уже давно растут благодаря разнообразным интернет-сервисам.

Доля ИИ, хотя и быстро растет, остается лишь малой частью общего энергопотребления центров обработки данных. По оценкам голландского исследователя Алекса де Вриса, к 2027 году искусственный интеллект может потреблять от 85 до 134 ТВт-ч энергии, что является значительным объемом, но «не беспрецедентным по сравнению с другими видами технологической деятельности».

Будущее влияние ИИ на энергетику зависит от его экономической полезности и потенциального повышения эффективности. По мере развития технологии ИИ и обоснования ее энергопотребления ощутимыми преимуществами, ее рост может стабилизироваться в соответствии с той ценностью, которую она обеспечивает. А пока остается лишь ждать, считает автор статьи.