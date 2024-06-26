Наука и технологии
Опубликовано 26 июня 2024, 19:28
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В США обеспокоились «аппетитами» ИИ на электроэнергию

Преувеличение или реальная проблема
В недавних статьях Bloomberg и The Washington Post отметилась тревога по поводу энергопотребления искусственного интеллекта. Эти статьи опираются на прогнозы Goldman Sachs и Международного энергетического агентства, подчеркивая, что ИИ якобы ненасытно потребляет энергию. Однако при ближайшем рассмотрении данных картина оказывается не столь ужасной, отмечает Ars Technica.
В США обеспокоились «аппетитами» ИИ на электроэнергию
© Ferra

Хотя модели ИИ действительно потребляют значительное количество энергии, важно отличать энергопотребление ИИ от более широкого потребления центрами обработки данных, которые уже давно растут благодаря разнообразным интернет-сервисам.

Доля ИИ, хотя и быстро растет, остается лишь малой частью общего энергопотребления центров обработки данных. По оценкам голландского исследователя Алекса де Вриса, к 2027 году искусственный интеллект может потреблять от 85 до 134 ТВт-ч энергии, что является значительным объемом, но «не беспрецедентным по сравнению с другими видами технологической деятельности».

Будущее влияние ИИ на энергетику зависит от его экономической полезности и потенциального повышения эффективности. По мере развития технологии ИИ и обоснования ее энергопотребления ощутимыми преимуществами, ее рост может стабилизироваться в соответствии с той ценностью, которую она обеспечивает. А пока остается лишь ждать, считает автор статьи.