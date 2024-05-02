В США обеспокоились массовой недооценкой выбросов метана

Опубликовано 02 мая 2024, 17:05
1 мин.
В США обеспокоились массовой недооценкой выбросов метанаАгентство по охране окружающей среды ошибалось
Новое исследование, опубликованное в журнале Science, свидетельствует о том, что Агентство по охране окружающей среды (EPA) значительно недооценивает выбросы метана в Соединенных Штатах. Исследователи из Стэнфордского университета сравнили спутниковые данные с атмосферной моделью, чтобы создать карту высокого разрешения выбросов метана по всей стране.
Результаты исследования показали, что EPA недооценивает выбросы со свалок на 51%, в городских районах — на 39%, а в 10 штатах с самым высоким уровнем выбросов — на 27%.
Расхождения обусловлены различиями в используемых методологиях. EPA использует подход «снизу вверх», собирая данные из различных источников. В отличие от этого, исследователи использовали метод «сверху вниз», который включает реальные наблюдения за атмосферой с помощью спутниковых данных.
Это новое исследование подчеркивает потенциальные недостатки традиционных методов измерения выбросов метана. Используя спутниковые технологии, ученые смогут получить более точную картину этих выбросов, что крайне важно для смягчения последствий изменения климата.