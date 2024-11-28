В США обеспокоились передачей Китаю российских подлодок. Что сказал адмирал

Опубликовано 28 ноября 2024, 11:151 мин.
В США обеспокоились передачей Китаю российских подлодок. Что сказал адмиралОни сократят «подводное господство США», говорит американский адмирал
Адмирал Сэмюэл Папаро, командующий ВМС США в Индо-Тихоокеанском регионе, выразил тревогу по поводу растущего военного партнерства между Россией и Китаем, в частности, потенциальной передачи технологий подводных лодок. Выступая на Галифаксском форуме по безопасности, Папаро заявил, что Россия якобы, скорее всего, предоставит Китаю технологии, которые могут бросить вызов «подводному господству США» в таких критически важных регионах, как Южно-Китайское море и окрестности Тайваня.
Папаро подчеркнул стратегическую важность подводного господства для американских вооруженных сил, особенно в Индо-Тихоокеанском регионе, где наблюдается эскалация напряженности в отношениях с Китаем. Он отметил, что в то время как ВМС США могут похвастаться одним из крупнейших в мире подводных флотов, Китай обладает крупнейшими морскими боевыми силами, причем обе страны наращивают свой военный потенциал за счет расширения двусторонних обменов.