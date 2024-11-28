В США обеспокоились передачей Китаю российских подлодок. Что сказал адмирал

Папаро подчеркнул стратегическую важность подводного господства для американских вооруженных сил, особенно в Индо-Тихоокеанском регионе, где наблюдается эскалация напряженности в отношениях с Китаем. Он отметил, что в то время как ВМС США могут похвастаться одним из крупнейших в мире подводных флотов, Китай обладает крупнейшими морскими боевыми силами, причем обе страны наращивают свой военный потенциал за счет расширения двусторонних обменов.