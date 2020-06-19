В США обеспокоились угрозой уничтожения космических спутников российским ядерным оружием

В документе в качестве непосредственных угроз названы Китай и Россия. Указано, что эти страны разрабатывают, испытывают и развёртывают соответствующие вооружения. Атака на спутники США могла бы нарушить военную связь и множество других зависимых систем.

Как пояснили в министерстве обороны США, при ядерном взрыве возникает электромагнитный импульс, который может вывести из строя множество космических спутников. В оборонном ведомстве считают, что это угроза, к которой США должны быть подготовлены.

Глава Пентагона также заявил, что другие страны уже превратили космос в область ведения боевых действий.