В США обеспокоились влиянием ИИ и нейросетей на выборы в стране

Несмотря на согласие с природой этих угроз, сенаторы выразили обеспокоенность по поводу четкости и эффективности планов правительства по реагированию.

Директор Национальной разведки Аврил Хейнс, директор CISA Джен Истерли и исполнительный помощник директора ФБР Лариса Кнапп отметили растущую изощренность инструментов ИИ, позволяющих создавать убедительные поддельные видео и аудио. По их мнению, эти технологии представляют значительную опасность для предстоящих президентских выборов, поскольку могут «ввести в заблуждение избирателей и нарушить избирательный процесс».

Сенатор Марко Рубио выразил обеспокоенность по поводу двусмысленности стратегии реагирования правительства, а сенатор Марк Уорнер подчеркнул «низкие барьеры» против «иностранного вмешательства», призвав быстрее и прозрачнее раскрывать информацию об усилиях.